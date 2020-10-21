Геймплейная демонстрация Scorn

Долгострой Scorn от студии Ebb Software обзавелся 13-минутной геймплейной демонстрацией, которую опубликовали на YouTube-канале издания GameSpot. Разработчики уже давно не показывали игровой процесс шутера, который несколько раз переделывался и подвергался улучшениям.

Видео включает моменты с походами по мрачным локациям, созданным под влиянием картин Ганса Гигера. Кадры ролика также включают монстров, сражения с ними, добивания мелких врагов, поиски проходов в нужное место и прочее.

Scorn выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2021 году, точная дата релиза пока неизвестна.