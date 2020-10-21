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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Геймплейная демонстрация Scorn

Опубликовано: 11 час. 32 мин. назад
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Долгострой Scorn от студии Ebb Software обзавелся 13-минутной геймплейной демонстрацией, которую опубликовали на YouTube-канале издания GameSpot. Разработчики уже давно не показывали игровой процесс шутера, который несколько раз переделывался и подвергался улучшениям.

Видео включает моменты с походами по мрачным локациям, созданным под влиянием картин Ганса Гигера. Кадры ролика также включают монстров, сражения с ними, добивания мелких врагов, поиски проходов в нужное место и прочее.

Scorn выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2021 году, точная дата релиза пока неизвестна.

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BlackSite11 (уровень 28)9 час. 47 мин. назад
Арт-дизайн тут, конечно, выше всяких похвал. Местами мерзко, но круто. Особенно анимации перезарядки оружия и смена "насадок". К сожалению, это единственное, что впечатлило. В остальном ничем не отличается от типичных бродилок, со скучной стрельбой, кучей мест, куда нужно "потыкать своим стволом" и общим однообразием. И подозреваю, что примерно так будет выглядеть вся игра. Надеюсь, сюжет хоть завезут какой-нибудь.
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