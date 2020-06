ИГРЫ

Юсеф Фарес анонсировал новую игру It Takes Two

Разработчик Brothers: A Tale of Two Sons и A Way Out, Юсеф Фарес, анонсировал свой новый проект под названием It Takes Two. Игроков ждет эмоциональное кооперативное приключение, где предстоит управлять...