Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День пятый

Наступил очередной день IGN Summer of Gaming 2020, во время которого покажут стрим геймплея Baldur’s Gate, анонсы по D&D, новые трейлеры и эксклюзивные интервью. Также портал будет освещать трансляцию EA Play LIVE, которая начнется в 2:00 МСК.
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