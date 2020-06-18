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Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День пятый

Опубликовано: 11 час. 51 мин. назад, Дюка
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Наступил очередной день IGN Summer of Gaming 2020, во время которого покажут стрим геймплея Baldur’s Gate, анонсы по D&D, новые трейлеры и эксклюзивные интервью. Также портал будет освещать трансляцию EA Play LIVE, которая начнется в 2:00 МСК.

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