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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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CDPR покинул директор The Witcher 3: Wild Hunt

Опубликовано: 4 час. 7 мин. назад
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Западные СМИ сообщили, что из CD Projekt RED ушел Конрад Томашкевич. Он занимал должности руководителя разработки The Witcher 3: Wild Hunt и директора по дизайну Cyberpunk 2077.

Раннее главу подозревали в притеснениях своих подчиненных из студии. Сам Томашкевич отрицал свою причастность к подобному, а позже его невиновность доказало внутреннее расследование. Однако даже после оправдания руководитель разработки The Witcher 3 не захотел оставаться в CDPR. При уходе он сослался на то, что некоторым людям будет некомфортно трудиться рядом с ним.

 

 

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