CDPR покинул директор The Witcher 3: Wild Hunt

Западные СМИ сообщили, что из CD Projekt RED ушел Конрад Томашкевич. Он занимал должности руководителя разработки The Witcher 3: Wild Hunt и директора по дизайну Cyberpunk 2077.

Раннее главу подозревали в притеснениях своих подчиненных из студии. Сам Томашкевич отрицал свою причастность к подобному, а позже его невиновность доказало внутреннее расследование. Однако даже после оправдания руководитель разработки The Witcher 3 не захотел оставаться в CDPR. При уходе он сослался на то, что некоторым людям будет некомфортно трудиться рядом с ним.