Sledgehammer Games разрабатывает новую Call of Duty

Activision Blizzard во время финансового отчета сообщила о том, что разработку Call of Duty 2021 года возглавит компания Sledgehammer Games, которая ранее занималась Call of Duty: WWII, а также была в составе разработчиков Call of Duty: Advanced Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 3. Точная дата релиза новой части, как и ее название, не были объявлены, однако примерный выход игры назначен на осень этого года.

По словам Activision Blizzard, в новой Call of Duty будет одиночная кампания, мультиплеер и элементы кооперативной игры. Также известно, что проект создается с упором на Xbox Series и PS5. Кроме этого компания заявила, что Call of Duty 2021 года будет каким-то образом интегрирована с Warzone.