CD Projekt RED выпустила «Гвинт» на Android

Компания CD Projekt RED отправила сегодня в релиз свою карточную игру «Гвинт» на мобильную платформу Android. Скачать новинку можно в Google Play абсолютно бесплатно. Все пользователи, что подписались на игру до премьеры, получат уникальный аватар «Имперский голем».

«Гвинт» на Android мало чем отличается от полноценной PC-версии. Специально для смартфонов девелоперы немного изменили интерфейс и оптимизировали графику. Для запуска игры вам понадобится телефон или планшет с операционной системой Android версии 7.0+ и не менее чем 1.5 GB оперативной памяти на борту.

Сейчас «Гвинт» также доступен на PC и iOS. В прошлом году разработчики заявили, что прекращают поддержку консольных версий игры из-за нехватки ресурсов.