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CD Projekt RED выпустила «Гвинт» на Android

Опубликовано: 4 час. 34 мин. назад
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Компания CD Projekt RED отправила сегодня в релиз свою карточную игру «Гвинт» на мобильную платформу Android. Скачать новинку можно в Google Play абсолютно бесплатно. Все пользователи, что подписались на игру до премьеры, получат уникальный аватар «Имперский голем».

«Гвинт» на Android мало чем отличается от полноценной PC-версии. Специально для смартфонов девелоперы немного изменили интерфейс и оптимизировали графику. Для запуска игры вам понадобится телефон или планшет с операционной системой Android версии 7.0+ и не менее чем 1.5 GB оперативной памяти на борту.

Сейчас «Гвинт» также доступен на PC и iOS. В прошлом году разработчики заявили, что прекращают поддержку консольных версий игры из-за нехватки ресурсов.

Android Launch Trailer
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