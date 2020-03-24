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Скоро в Predator: Hunting Grounds пройдет открытая бета на PC и PS4

Опубликовано: 4 час. 7 мин. назад
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Студия IllFonic трудится сейчас над многопользовательским сессионным шутером Predator: Hunting Grounds, в котором геймерам предстоит играть как за людей, так и хищников. Сегодня для игры был опубликован новый трейлер, напоминающий о грядущем открытом тестировании.

Оценить Predator: Hunting Grounds в рамках ОБТ смогут пользователи PC (в Epic Games Store) и PS4. Испытание запустят уже 27 марта 2020 года в 03:00 по МСК, а завершат – 29 марта в 22:00 по МСК. Тестирование будет поддерживать кроссплей между платформами.

Hunt as the Predator

Геймерам позволят сразиться на одной карте под названием «Заросли», что расположена в глуши Южной Америки. Обе стороны (Хищник и люди) предложат несколько уникальных классов с собственными преимуществами и слабостями. Играя за людей, вам придется действовать сообща с товарищами по команде, отражать атаки монстра и выполнять различные цели. Задача Хищника же более прозаична – ему необходимо уничтожить всех противников.

Финальный релиз Predator: Hunting Grounds состоится 24 апреля 2020 года на PC и PS4.

Hunt or Escape the Predator
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