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Злодеями новой Resident Evil: Resistance окажутся Алекс Уэскер и Озвелл Спенсер

Опубликовано: 9 час. 37 мин. назад
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Недавно компания Capcom переосмыслила Resident Evil: Resistance, превратив ее в масштабный мультиплеерный режим для ремейка Resident Evil 3. Сегодня же о контенте сетевой игры стало известно гораздо больше: девелоперы представили карты «Казино» и «Заброшенный парк развлечений», а также злодеев Алекс Уэскер и Озвелла Спенсера.

Алекс Уэскер прибыла аккурат из Resident Evil: Revelations 2. Будучи антагонистом, девушка будет пытаться дезориентировать выживших, заводить их в тупики и сталкивать с усиленными зомби. Ее ультимативной способностью окажется мутировавшее растение Ятевэо, которое при верном размещении создаст кучу проблем.

Озвелл Спенсер же более известен фанатам: он основал «Амбреллу» и нашел T-вирус. Злодей будет использовать технические инструменты для создания энергетических полей и других преград.

Премьера Resident Evil: Resistance состоится вместе с ремейком Resident Evil 3 – уже 3 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

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