Blizzard наконец-то представила нового героя Overwatch – Эхо

После череды слухов и намеков компания Blizzard наконец-то анонсировала нового героя Overwatch, которым оказался высокотехнологичный робот по имени Эхо. Событие сопроводил ролик с краткой историей персонажа – пока без подробностей о его характеристиках и способностях.

Эхо является постоянно адаптирующимся искусственным интеллектом в теле робота. Его концепт был создан Арнольдом Цангом – еще в ходе разработки отмененной MMORPG Project Titan. Релиз тридцать второго по счету героя, по-видимому, должен состояться уже в марте.