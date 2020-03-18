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Mypulse Опубликовал Mypulse 5
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Blizzard наконец-то представила нового героя Overwatch – Эхо

Опубликовано: 3 час. 32 мин. назад
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После череды слухов и намеков компания Blizzard наконец-то анонсировала нового героя Overwatch, которым оказался высокотехнологичный робот по имени Эхо. Событие сопроводил ролик с краткой историей персонажа – пока без подробностей о его характеристиках и способностях.

Эхо является постоянно адаптирующимся искусственным интеллектом в теле робота. Его концепт был создан Арнольдом Цангом – еще в ходе разработки отмененной MMORPG Project Titan. Релиз тридцать второго по счету героя, по-видимому, должен состояться уже в марте.

Echo Origin Story [RUS]
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новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)20 мин. назад
Skyimp писал(а):
Графиня более права, это будет атакующий персонаж, но со щитами или без пока непонятно )
Есть неподтвержденная инфа, что ее запустят 23 марта. Тогда и узнаем.
Майор группы
Skyimp (уровень 18)43 мин. назад
reap73er писал(а):
Скорее всего поддержка с очередными щитами
Графиня писал(а):
А мне что то говорит что это будет "атака" с неким барьером для себя.
Графиня более права, это будет атакующий персонаж, но со щитами или без пока непонятно )
Игровой разум
Графиня (уровень 23)2 час. 3 мин. назад
reap73er писал(а):
Скорее всего поддержка с очередными щитами
А мне что то говорит что это будет "атака" с неким барьером для себя.
Геймер
reap73er (уровень 4)2 час. 51 мин. назад
Скорее всего поддержка с очередными щитами
Игровой разум
Прометей (уровень 29)3 час. 16 мин. назад
+ Ролик на русском
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