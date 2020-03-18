Сессионный хоррор Dead by Daylight выйдет на мобильных платформах

Компания Behaviour Interactive несколько дней назад выпустила новую главу Chains of Hate для своего сессионного хоррора Dead by Daylight. А теперь она собирается отправить игру на мобильные платформы – премьера состоится уже 16 апреля 2020 года для iOS и Android.

Самое интересное, что компактная Dead by Daylight обзаведется всем оригинальным контентом. Девелоперы коснулись лишь технической составляющей игры, адаптировав под телефоны ее графику и управление. Есть только один важный нюанс – на iOS и Android Dead by Daylight будет распространяться условно-бесплатно.



