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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Сессионный хоррор Dead by Daylight выйдет на мобильных платформах

Опубликовано: 4 час. 25 мин. назад
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Компания Behaviour Interactive несколько дней назад выпустила новую главу Chains of Hate для своего сессионного хоррора Dead by Daylight. А теперь она собирается отправить игру на мобильные платформы – премьера состоится уже 16 апреля 2020 года для iOS и Android.

Самое интересное, что компактная Dead by Daylight обзаведется всем оригинальным контентом. Девелоперы коснулись лишь технической составляющей игры, адаптировав под телефоны ее графику и управление. Есть только один важный нюанс – на iOS и Android Dead by Daylight будет распространяться условно-бесплатно.

 

Dead by Daylight картинка

 

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