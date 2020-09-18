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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Банды и Найт-Сити в новых трейлерах Cyberpunk 2077

Опубликовано: 4 час. 23 мин. назад
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Студия CD Projekt RED в рамках третьего эпизода передачи Night City Wire продемонстрировала новые трейлеры Cyberpunk 2077. Первый ролик представляет собой эдакую экскурсию по Найт-Сити. Зрителей детально знакомят с мегаполисом, в котором будут разворачиваться события сюжета игры.

Postcards from Night City [RUS]

Второе видео посвящено бандам, которые орудуют в Найт-Сити. В проекте представлено семь таких группировок, и каждая из них контролируют свою отдельную территорию. Эти преступные организации преследует собственные цели, которые зачастую нельзя назвать благими.

Gangs of Night City [RUS]

А в третьем ролике разработчики детально показали персональные компьютеры в стиле Cyberpunk 2077.

Грядущее творение CDPR выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. А еще игра появится на консолях нового поколения.

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Дезмонд
tunight (уровень 25)1 час. 3 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 18.09.2020 23:25:56
Мне кажется в третьем ролике не разработчики представляли свои корпуса эпичные, а любители дизайнеры которых разработчики и другие компании оценивали их по достоинству, особенно последний мужик сидел вообще в какой то мастерской старой и грязной, так что мой вариант именно таков, что эти корпуса не от разработчиков, а для какого то специального конкурса.
Геймер со стажем
andystorm (уровень 6)1 час. 21 мин. назад
Как много всего. Теперь видно, чем разрабы занимались всё это время. Люблю таких разработчиков, которые зря время не теряют.
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