Банды и Найт-Сити в новых трейлерах Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED в рамках третьего эпизода передачи Night City Wire продемонстрировала новые трейлеры Cyberpunk 2077. Первый ролик представляет собой эдакую экскурсию по Найт-Сити. Зрителей детально знакомят с мегаполисом, в котором будут разворачиваться события сюжета игры.

Второе видео посвящено бандам, которые орудуют в Найт-Сити. В проекте представлено семь таких группировок, и каждая из них контролируют свою отдельную территорию. Эти преступные организации преследует собственные цели, которые зачастую нельзя назвать благими.

А в третьем ролике разработчики детально показали персональные компьютеры в стиле Cyberpunk 2077.

Грядущее творение CDPR выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. А еще игра появится на консолях нового поколения.