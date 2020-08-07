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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Activision намекнула, что совсем скоро анонсирует новую Call of Duty

Опубликовано: 5 час. 33 мин. назад, Sailas77
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Компания Activision разослала блогерам, специализирующимся на серии Call of Duty, загадочные посылки в виде черного деревянного ящика с кодовым замком. Открыть контейнер можно будет только 10 августа, в 19:00 по МСК/Киеву. Об этом блогерам сообщили в письме, которое пришло в комплекте с внезапным подарком.

Чтобы получить код от замка, владельцам посылки придется отправить SMS-сообщение на специальный номер. В ответе пришлют правильную комбинацию. На текущий момент неизвестно, что именно находится внутри, однако деревянный ящик наверняка связан с грядущей Call of Duty. Activision уже давно рассылает тематические подарки СМИ и блогерам в преддверии анонса своего нового проекта.

Скорее всего, 10 августа в 19:00 аудитории представят очередную CoD и тогда же спадет эмбарго на открытие посылок. Демонстрация следующей Call of Duty пройдет в рамках Warzone, о чем издательство сообщило в своем последнем финансовом отчете. Разрабатывают игру студии Treyarch и Raven Software.

 

 

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