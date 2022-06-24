Авторы Elden Ring близки к завершению разработки новой игры

Глава From Software Хидетака Миядзаки заявил, что студия находится на финальной стадии разработки некого еще неанонсированного проекта. Сам Миядзаки выступает в качестве геймдиректора игры.

Также в интервью 4Gamer японский разработчик отметил, что компания уже ищет сотрудников для создания нескольких новых игр. В описании одной из вакансий говорится о мехах. Возможно, From Software собирается вернуться к серии Armored Core. Миядзаки же планирует и дальше сосредоточиться на работе на посту директора.

Миядзаки известен по играм серии Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring. В свежем интервью он не обошел вниманием и последнюю выпущенную студией игру, заверив, что Elden Ring будет и дальше получать обновления.