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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Overwatch 2 полностью заменит первую часть в день выхода

Опубликовано: 7 час. 39 мин. назад
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Фанаты больше не смогут играть в первый Overwatch с выходом в релиз второй части 4 октября. Об этом сообщил геймдиректор проекта Аарон Келлер, отвечая на вопросы геймеров в Reddit.

«Мы используем термин «Ранний доступ», чтобы подчеркнуть, что это лишь начало для многих новых вещей, которые появятся в игре. Мы вводим новых героев, карты и функции. С каждым сезоном – каждые девять недель – их будет становиться все больше. Недавно мы выпустили дорожную карту с подробным описанием нового контента. Когда Overwatch 2 выйдет 4 октября, он заменит текущий лайв-сервис», - отметил Келлер.

Напомним, в Overwatch 2 авторы решили отказаться от формата PVP-битв «6 на 6» в пользу «5 на 5». Многие герои были изменены, чтобы соответствовать новому темпу. В ближайшее время начнется второе закрытое бета-тестирование, где будет представлен новый игровой персонаж – Королева Стервятников.

 

 

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