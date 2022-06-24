Разработчик Sonic Origins обвинил SEGA в провале сборника

Саймон Томли, основатель студии Headcannon и разработчик Sonic Origins, объяснил неудачный запуск коллекции ремастеров.

Sonic Origins представляет собой сборник улучшенных классических игр про Соника: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD. Фанаты обрушились с критикой на создателей коллекции, пожаловавшись на плохую оптимизацию, неудобное управление и большое количество багов. По мнению Томли, во многих проблемах Sonic Origins виновата SEGA, которая постоянно ограничивала разработчиков и внесла в игры свои изменения.

«Эта ситуация расстраивает. Я не буду лгать и говорить, что в том продукте, что мы предоставили SEGA, не было недостатков, но то, каким в итоге получился Origins, явно не соответствует тому, что мы сдали. Интеграция привела к диким багам. Логично предположить, что это наша ответственность, но на самом деле во многих случаях это не так.

Мы были сторонней студией, создающей отдельный проект, который в итоге превратился во что-то совершенно иное. Мы понимали, что нам будет сильно не хватать времени, и работали изо всех сил, чтобы сделать и выпустить игру. Опять же, я не снимаю с себя и со своей команды ответственности за ошибки, которые действительно были. Где-то ошиблись, где-то недосмотрели, спешка, что-то заметили ближе к концу, но нам не позволили это исправить. Сборник не идеален, но все не так просто».

«Я невероятно горжусь своей командой, которая работала в условиях такого давления, но каждый из нас остался крайне раздосадован состоянием Origins и в частности Sonic 3. Мы не были довольны и перед отправкой, но многие вещи не могли контролировать. Ближе к выпуску проекта мы попросили о возможности исправить главные ошибки, но нам отказали из-за правил отправки и утверждения. Мы заранее и неоднократно просили отложить релиз, чтобы внести правки, но нам ответили, что это невозможно.

Я не собираюсь воевать с SEGA и не хочу разрывать с ними контакты. Все гораздо сложнее. Я просто хочу работать в нормальных условиях», - написал Томли в Twitter.

Sonic Origins вышла в Steam 23 июня и получила смешанные оценки.