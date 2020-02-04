Антиутопия и «трайблпанк» – новый трейлер Beautiful Desolation

Студия The Brotherhood Games опубликовала новый трейлер, посвященный Beautiful Desolation. Игра выполнена в жанре изометрического приключения, а ее события берут начало посреди антиутопического далекого будущего. Сами авторы называют свой сеттинг «трайблпанком» – это такой мир, где древние племена используют высокие технологии.

По сюжету вам предстоит играть за Марка – человека вне времени, который стремится найти брата по имени Дон. Находясь на стыке эпох, вы столкнетесь с призраками оставленного прошлого и обнаружите проблески мрачного будущего.

Beautiful Desolation предложит: сильную историю, геймплей с механиками адвенчуры, интересных персонажей, битвы с удивительными врагами и влияющие на повествование моральные выборы. Премьера игры должна состояться в первом квартале 2020 года на PC.