Saints Row IV: Re-Elected выйдет на Nintendo Switch

Только что компания Deep Silver сделала приятный анонс: популярный экшен Saints Row IV в издании Re-Elected выйдет на консоли Nintendo Switch. Предзаказы портативной версии уже открылись, а ее релиз состоится 27 марта 2020 года.

Компактная Saints Row IV сохранит все особенности оригинальной игры. Геймеры смогут опробовать кооперативный режим и использовать весь дополнительный контент из комплекта Re-Elected. Последний содержит: сюжетные расширения Enter the Dominatrix и How the Saints Save Christmas, а также сборки Dubstep Gun (Remix) Pack, The Presidential Pack, The Commander-in-Chief Pack и другое.