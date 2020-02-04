Хоррор Someday You'll Return получил дату релиза и новый трейлер

Студия CBE Software разрабатывает сейчас новый психологический хоррор Someday You'll Return, события которого развернутся в моравийских лесах. Сегодня игра обзавелась не только свежим трейлером, но и полноценной датой релиза – 14 апреля на PC (на PS4 и Xbox One в течение 2020 года).

Someday You'll Return поведает историю о мужчине по имени Дэниел, который пытается отыскать свою исчезнувшую дочку Стелу. В роли отца вы углубитесь в дебри моравийских лесов, что скрывают нечто поистине зловещее. В центре сюжета окажутся темы лжи, болезненного прошлого, страхов и отцовства.

В Someday You'll Return девелоперы особенно выделяют живописные чешские пейзажи с настоящими достопримечательностями. Кроме исследования мира, в игре также можно будет использовать телефон, крафтить вещи, собирать траву, карабкаться и прятаться от противников. Финал истории, по-видимому, будет зависеть от некоторых решений игрока.