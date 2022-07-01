Анонсированы безумные аркадные гонки Stuntfest - World Tour

Издательство THQ Nordic и разработчики из австрийской студии Pow Wow Entertainment анонсировали зубодробительную гоночную аркаду Stuntfest - World Tour. Стоит сразу отметить, что эта игра не имеет отношения к Stuntfest, созданием которой ранее занимались авторы FlatOut и Wreckfest Bugbear Entertainment.

Центральным событием игры является турнир под названием Stuntshow. За главный приз в различных соревнованиях сражаются 18 участников. Режимы варьируются от классического дерби на разрушение до гонок на глайдерах. Во время заезда можно катапультировать водителя и превратить его в живой (это не точно) снаряд. Благодаря причудливым гаджетам игрок сможет сократить расстояние и приземлиться сразу в другую машину.

Stuntfest: World Tour выйдет на PC (Steam) до конца этого года.