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Анонсированы безумные аркадные гонки Stuntfest - World Tour

Опубликовано: 5 час. 30 мин. назад
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Издательство THQ Nordic и разработчики из австрийской студии Pow Wow Entertainment анонсировали зубодробительную гоночную аркаду Stuntfest - World Tour. Стоит сразу отметить, что эта игра не имеет отношения к Stuntfest, созданием которой ранее занимались авторы FlatOut и Wreckfest Bugbear Entertainment.

Центральным событием игры является турнир под названием Stuntshow. За главный приз в различных соревнованиях сражаются 18 участников. Режимы варьируются от классического дерби на разрушение до гонок на глайдерах. Во время заезда можно катапультировать водителя и превратить его в живой (это не точно) снаряд. Благодаря причудливым гаджетам игрок сможет сократить расстояние и приземлиться сразу в другую машину.

Stuntfest: World Tour выйдет на PC (Steam) до конца этого года.

Announcement Trailer
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