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Анонсировано продолжение ремейка Final Fantasy VII и улучшенная Crisis Core: Final Fantasy VII

Опубликовано: 4 час. 12 мин. назад
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Студия Square Enix представила первый трейлер продолжения Final Fantasy VII. Вторая часть ремейка получила подзаголовок Rebirth.

Как сообщается в коротком ролике, игра выйдет зимой в промежутке между 2023 и 2024 годами. Ремейк выйдет в формате трилогии, а это значит, что после Rebirth появится еще одна игра.

Кроме того, компания анонсировала ремастер-версию Crisis Core: Final Fantasy VII с подзаголовком Reunion. Игра появится следующей зимой на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Crisis Core: Final Fantasy VII – приквел Final Fantasy VII и дает ответы на вопросы, не раскрытые в оригинальной игре. Новая версия получила улучшенную HD-графику и обновленные 3D-модели.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – Announcement Trailer
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