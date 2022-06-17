Capcom официально анонсировала Dragon’s Dogma 2

Компания Capcom в честь празднования 10-летия Dragon’s Dogma официально объявила о разработке второй части - Dragon’s Dogma 2.

Игрокам показали логотип сиквела, но никакой информации о дате выхода, платформах и других подробностей пока не сообщили. Известно лишь, что над экшен-RPG работает Хидеаки Ицуно, ответственный за создание оригинала, а также по меньшей мере еще два ветерана серии. Dragon’s Dogma 2 разрабатывается на движке RE Engine, на котором также создают ремейк Resident Evil 4.

Первая часть Dragon's Dogma была выпущена в мае 2012 года для Xbox 360 и PS3. Позже она получила обновленную версию под названием Dark Arisen, которая включала дополнительный контент, затем были выпущены порты на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.