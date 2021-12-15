Анонсирована стратегия Terminator: Dark Fate - Defiance

Slitherine анонсировала новую игру во вселенной «Терминатор», которая оказалась стратегией в реальном времени под названием Terminator Dark Fate - Defiance. Проект разрабатывает российская компания Cats Who Play и основан он на фильме «Терминатор: Темные судьбы». Вы возглавите фракцию «Основатели» и поведете свою армию в бой против ИИ «Легион», чтобы соврать его планы по уничтожению человечества.

В каждом бою вам предстоит принимать решение о расстановке юнитов, тактике и применяемых способностях, а между сражениями путешествовать по опасным локациям в поисках союзников и припасов. В вашем распоряжении окажется пехота, тяжелая бронированная военная техника, плазменные пушки, дроны и другие летательные аппараты.

Кроме сюжетного режима в Terminator: Dark Fate - Defiance есть и онлайн-сражения 1v1, 2v1 и 2v2, где можно играть не только за «Легион» и «Основателей», но и на стороне «Сопротивления».

Проект обещают выпустить на ПК во второй половине 2022 года.