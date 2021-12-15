НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
514
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (6)

Анонсирована стратегия Terminator: Dark Fate - Defiance

Опубликовано: вчера, 11:00:39
Поделиться:  

Slitherine анонсировала новую игру во вселенной «Терминатор», которая оказалась стратегией в реальном времени под названием Terminator Dark Fate - Defiance. Проект разрабатывает российская компания Cats Who Play и основан он на фильме «Терминатор: Темные судьбы». Вы возглавите фракцию «Основатели» и поведете свою армию в бой против ИИ «Легион», чтобы соврать его планы по уничтожению человечества.

В каждом бою вам предстоит принимать решение о расстановке юнитов, тактике и применяемых способностях, а между сражениями путешествовать по опасным локациям в поисках союзников и припасов. В вашем распоряжении окажется пехота, тяжелая бронированная военная техника, плазменные пушки, дроны и другие летательные аппараты.

Кроме сюжетного режима в Terminator: Dark Fate - Defiance есть и онлайн-сражения 1v1, 2v1 и 2v2, где можно играть не только за «Легион» и «Основателей», но и на стороне «Сопротивления».

Проект обещают выпустить на ПК во второй половине 2022 года.

Teaser Trailer
Gameplay Trailer
Вам также может быть интересно
Официальный запуск Lineage2M состоится уже сегодня Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT сообщает, что сегодня, 2 декабря, состоится официальный запуск кроссплатформенной MMORPG Lineage2M в 35 странах мира. Игрокам Lineage2M станут доступны... Официальный запуск Lineage2M состоится уже сегодня CHORUS – обзор Космический боевик Chorus – проект из категории «темных лошадок». Мало кто ожидал, что «дочка» Deep Silver, все свое существование клепавшая одни только порты и приложения для мобилок, когда-нибудь выйдет на рынок с большой игрой. Предрелизные трейлеры рисовали картину широкими мазками... CHORUS – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
4 час. 40 мин. назад2Анонсирован ремейк первой части Splinter Cell вчера, 11:00:390Анонсирована стратегия Terminator: Dark Fate - Defiance вчера, 09:51:592Praey for the Gods вышла из раннего доступа 14.12.2021 17:00:340Состоялся релиз дополнения Fatesworn для Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning 13.12.2021 19:52:274Два новых дополнения к Assassin's Creed Valhalla 11.12.2021 12:14:450Hello Neighbor 2 перенесли на следующий год 11.12.2021 11:48:161Карл Фейрберн возвращается в Sniper Elite 5
Новости игр
Два новых дополнения к Assassin's Creed ValhallaИГРЫ Два новых дополнения к Assassin's Creed Valhalla Компания Ubisoft анонсировала два новых расширения, которые ждут Assassin's Creed Valhalla в ближайшем будущем. Первое из них будет кроссовером между предыдущей частью и нынешней, а второе позволит игрокам отправиться на исследование... Карл Фейрберн возвращается в Sniper Elite 5ИГРЫ Карл Фейрберн возвращается в Sniper Elite 5 Компания Rebellion анонсировала Sniper Elite 5, продолжающий серию тактических шутеров от третьего лица, в котором снайпер Карл Фейрберн отправится во Францию 1944 года в рамках секретной операции американских рейнджеров... Состоялся анонс кооперативного шутера ARC RaidersИГРЫ Состоялся анонс кооперативного шутера ARC Raiders На церемонии The Game Awards 2021 была представлена дебютная игра от Embark Studios – Arc Raiders. Проект представляет собой бесплатный научно-фантастический кооперативный шутер, в котором вам вместе с отрядом предстоит...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Praey for the Gods вышла из раннего доступаCtrl + стрелка вправо