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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Praey for the Gods вышла из раннего доступа

Опубликовано: вчера, 09:51:59
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Приключенческая игра Praey for the Gods вышла из раннего доступа, где находилась с начала 2019 года. Напомним, что изначально проект носил название Prey for the Gods, однако после того, как компания ZeniMax заявила права на торговую марку Prey, его пришлось подкорректировать. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox One.

События Praey for the Gods разворачиваются в заснеженном открытом мире, куда отправляется главная героиня с целью разгадать причину вечной зимы. Игра предлагает нелинейный сюжет, возможность забираться на горы и огромных монстров, множество опасностей и испытаний, которые предстоит преодолеть, чтобы восстановит баланс в мире и спасти погибающие земли.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 6 мин. назад
Время пришло) в последний раз запускал еще в 2019-м, как только она в раннем доступе появилась, и сразу решил забросить до релиза. Ждать пришлось довольно долго)
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)7 час. 59 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 15.12.2021 16:30:48
Окаянные корпо-крысы растаскивают слова на товарные знаки, а в команде разработчиков обязателен аналитик данных и названий в тайтле, чтобы не дай бог, не проскочило созвучие с именытьыми корпорациями и их продуктами. Не сегодня, не завтра, но но Apple отсудит свой кусок с каждой классической рпг за использование названия компании при наименовании предметов в инвентарях (яблок, если что).

А по игре интересно, будет время - нужно будет забуриться, посмотреть на эту тень колосса для пк.
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