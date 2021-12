Praey for the Gods

Praey for the Gods PS4 / PS5 / XOne / ПК

Приключенческая игра Praey for the Gods вышла из раннего доступа, где находилась с начала 2019 года. Напомним, что изначально проект носил название Prey for the Gods, однако после того, как компания ZeniMax заявила права на торговую марку Prey, его пришлось подкорректировать. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox One.

События Praey for the Gods разворачиваются в заснеженном открытом мире, куда отправляется главная героиня с целью разгадать причину вечной зимы. Игра предлагает нелинейный сюжет, возможность забираться на горы и огромных монстров, множество опасностей и испытаний, которые предстоит преодолеть, чтобы восстановит баланс в мире и спасти погибающие земли.