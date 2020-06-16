Системные требования Star Wars: Squadrons

После анонса Star Wars: Squadrons появились и системные требования игры. Если вы не собираетесь играть в VR, то для запуска проекта сгодится и весьма устаревший по геймерским меркам компьютер. Иначе же без хорошего железа не обойтись.

Системные требования:

Минимальные (без VR)

Рекомендуемые (без VR) / минимальные (VR)

Рекомендуемые (VR)

Вам также может быть интересно

Трансляция The Upload VR Showcase

Сегодня состоится трансляция The Upload VR Showcase, которая, как понятно из названия, будет посвящена играм для шлемов виртуальной реальности. Обещают показать более 20 проектов, как уже существующих, так и новых...

Трансляция Guerrilla Collective. День второй

Сегодня в 19:00 МСК стартует второй день трансляции Guerrilla Collective. Обещают еще больше анонсов, трейлеров и специальных гостей. Посмотреть ее вы сможете прямо здесь, а тем, кто хочет узнать, что было в первый день мероприятия...