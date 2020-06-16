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Системные требования Star Wars: Squadrons

Опубликовано: 9 час. 38 мин. назад
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После анонса Star Wars: Squadrons появились и системные требования игры. Если вы не собираетесь играть в VR, то для запуска проекта сгодится и весьма устаревший по геймерским меркам компьютер. Иначе же без хорошего железа не обойтись.

 

Системные требования Star Wars: Squadrons

 

Системные требования:

Минимальные (без VR)

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Intel I5-7600
  • Память: 8 Гб
  • Видео: AMD Radeon HD 7850 или Nvidia GeForce GTX 660
  • DirectX 11
  • HDD: 30 Гб свободного места

 

Рекомендуемые (без VR) / минимальные (VR)

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 3 3200G или Intel I7-7700
  • Память: 16 Гб
  • Видео: AMD Radeon RX 480 или Nvidia GeForce GTX 1060
  • DirectX 11
  • HDD: 30 Гб свободного места

 

Рекомендуемые (VR)

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 3 3200G или Intel I7-7700
  • Память: 16 Гб
  • Видео: AMD Radeon RX 570 или Nvidia GeForce GTX 1070
  • DirectX 11
  • HDD: 30 Гб свободного места
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