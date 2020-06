Системные требования Star Wars: Squadrons

IO Interactive во время PS5: The Future of Gaming анонсировала новую часть Hitman, в которой Агент 47 отправится по души новых целей, и эти контракты будут самыми важными за всю его карьеру. Hitman III призван...

ИГРЫ

Анонсирована игра Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

Во время прямой трансляции Future Games Show состоялся анонс игры под названием Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest. Правда назвать показанный тизер полноценным анонсом сложно, ведь кроме того...