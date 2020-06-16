Системные требования Star Wars: Squadrons

Опубликовано: 9 час. 38 мин. назад
После анонса Star Wars: Squadrons появились и системные требования игры. Если вы не собираетесь играть в VR, то для запуска проекта сгодится и весьма устаревший по геймерским меркам компьютер. Иначе же без хорошего железа не обойтись.
Минимальные (без VR)
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Intel I5-7600
- Память: 8 Гб
- Видео: AMD Radeon HD 7850 или Nvidia GeForce GTX 660
- DirectX 11
- HDD: 30 Гб свободного места
Рекомендуемые (без VR) / минимальные (VR)
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 3 3200G или Intel I7-7700
- Память: 16 Гб
- Видео: AMD Radeon RX 480 или Nvidia GeForce GTX 1060
- DirectX 11
- HDD: 30 Гб свободного места
Рекомендуемые (VR)
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 3 3200G или Intel I7-7700
- Память: 16 Гб
- Видео: AMD Radeon RX 570 или Nvidia GeForce GTX 1070
- DirectX 11
- HDD: 30 Гб свободного места