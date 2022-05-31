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Анонсирован ремастер JRPG 2005 года – Romancing SaGa: Minstrel Song

Опубликовано: вчера, 14:36:21
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Square Enix, съевшие на создании японских ролевых игр не одного чокобо, анонсировали переиздание игры Romancing SaGa: Minstrel Song, вышедшей на PlayStation 2 в 2005 году. В двухминутном трейлере авторы продемонстрировали привычные для жанра бои и порадовали фанатов серии, показав полюбившихся персонажей, но уже в высоком разрешении.

Announce Trailer

Сама по себе «Песнь менестреля» является ремейком Romancing SaGa – японской RPG, выпущенной в 1992 году на Super Nintendo. Помимо улучшения графики, Remastered-издание улучшило геймплей и добавило в оригинал новые элементы.

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered выйдет зимой на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, ПК, iOS и Android.

 

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