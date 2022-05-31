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roma911 Опубликовал roma911 0
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Красочная головоломка Monument Valley выйдет на PC

Опубликовано: 10 час. 0 мин. назад
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В свое время Monument Valley снискала огромную любовь среди мобильных геймеров. Игра покоряла интересным геймплеем и запутанным, но тщательно продуманным дизайном уровней. По всей видимости ее авторы из Ustwo Games решили, что с их шедевром должны быть знакомы все, а потому анонсировали релиз проекта на PC. Причем не одной, а сразу двух частей Monument Valley, которые выйдут с подзаголовком «Panoramic Collection» 12 июля. Короткий тизер-трейлер уже появился на канале студии. Monument Valley также доступна для предзаказа в Steam.

Игрокам обещают адаптированное управление под PC, сверхширокое разрешение 21:9 и доступ ко всем вышедшим DLC. К оригинальной игре вышли дополнения «Forgotten Shores» и «Ida's Dream», для второй части – «The Lost Forrest». Они включают в себя новые уровни и продолжают историю главных героев обеих частей.

Monument Valley – головоломка от инди-студии Ustwo Games. В ней игроки помогают принцессе Иде пройти от начала уровня до конца, управляя его пространством и геометрией. Проект, как и его продолжение, получил восторженные отзывы как игроков, так и критиков. Monument Valley также получила множество наград, например премию BAFTA в области видеоигр в категории «Лучший мобильный или портативный проект».

Teaser Trailer
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