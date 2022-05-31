Актриса, сыгравшая Соню в Mortal Kombat 3, пожаловалась, что новый образ персонажа недостаточно сексуален

Американская модель и актриса Керри Хоскинс, исполнившая роль Сони Блейд в культовом файтинге Mortal Kombat 3, посетовала на то, что ее героиня с годами лишилась своей сексуальности.

Хоскинс отреагировала на твит с новой фигуркой персонажа в эффектном образе, который пользователи соцсетей сравнили с Соней Блейд из Mortal Kombat 11. По мнению актрисы, у новой Блейд слишком маленькая грудь и невыразительное лицо. В комментариях разгорелись споры. Многие согласились с Хоскинс, тогда как некоторые, напротив, посчитали, что бойцы и не должны выглядеть вызывающе.

Помимо Mortal Kombat 3, образ Хоскинс использовался в Ultimate Mortal Kombat 3 и Mortal Kombat Trilogy. Также она озвучивала Соню Блейд в Mortal Kombat 4 и Mortal Kombat Gold. Кроме того, Хоскинс в течение двух лет обучалась корейскому боевому искусству тансудо и выступила актером захвата движений в Mortal Kombat: Special Forces.