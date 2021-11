Анонс Song of Nunu: A League of Legends Story

Song of Nunu: A League of Legends Story

Song of Nunu: A League of Legends Story NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Вчера компания Riot Forge во время своей презентации анонсировала новую сюжетную игру во вселенной League of Legends под названием Song of Nunu: A League of Legends Story. В этом однопользовательском приключении вы выступаете в роли мальчика по имени Нуну, который вместе со своим другом йети Виллумпом отправляется в заснеженную тундру на поиски своей мамы. Исследуя волшебный, но в то же время опасный край Фрельорд, вы узнаете правду о скрытых в нем тайнах.

Релиз Song of Nunu: A League of Legends Story состоится в 2022 году на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК.