Трейлер фракций ELEX II

Piranha Bytes представила новый трейлер, посвященный фракциям находящейся в разработке ролевой игры ELEX II. Всего на выбор будет представлено шесть влиятельных групп. Некоторые из них будут хорошо знакомы тем, кто играл в первую часть RPG. Берсерки – могущественные чародеи, сумевшие превратить пустыню Тавар в райский сад. Изгоев можно встретить по всему миру – некоторые присоединились к берсеркам после захвата пустынного аванпоста, другие переселились в кратеры Атериса и продолжили свою преступную жизнь. Клирики создают мощных боевых роботов, работающих на Элексе.

К знакомому списку также добавятся Альбы, которые теперь стали играбельной фракцией. Они резко сократили использование Элекса, так как осознали эффективность эмоций. Морконы – новая фракция в ELEX II. Это религиозная группа, прежде прятавшаяся в темных подземных глубинах. Теперь они вышли наружу, стремясь распространить свою веру.

ELEX II выйдет 1 марта 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.