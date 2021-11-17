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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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Трейлер фракций ELEX II

Опубликовано: вчера, 16:34:12
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Piranha Bytes представила новый трейлер, посвященный фракциям находящейся в разработке ролевой игры ELEX II. Всего на выбор будет представлено шесть влиятельных групп. Некоторые из них будут хорошо знакомы тем, кто играл в первую часть RPG. Берсерки – могущественные чародеи, сумевшие превратить пустыню Тавар в райский сад. Изгоев можно встретить по всему миру – некоторые присоединились к берсеркам после захвата пустынного аванпоста, другие переселились в кратеры Атериса и продолжили свою преступную жизнь. Клирики создают мощных боевых роботов, работающих на Элексе.

К знакомому списку также добавятся Альбы, которые теперь стали играбельной фракцией. Они резко сократили использование Элекса, так как осознали эффективность эмоций. Морконы – новая фракция в ELEX II. Это религиозная группа, прежде прятавшаяся в темных подземных глубинах. Теперь они вышли наружу, стремясь распространить свою веру.

ELEX II выйдет 1 марта 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Factions Trailer [RUS]
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Игровой мастер
Rega-002 (уровень 14)3 час. 1 мин. назад
так пять или шесть?
Гранд-мастер джедай
Michal82 (уровень 30)вчера, 18:02:01
о, ранец усовершенствовали, теперь и в воздухе повоюем)
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