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Bloodhunt не выйдет в этом году

Опубликовано: вчера, 10:28:50
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Компания Sharkmob заявила о переносе релиза «королевской битвы» во вселенной Vampire: The MasqueradeBloodhunt. Изначально проект должен был выйти уже в этом году на ПК и PlayStation 5, однако разработчики отодвинули его на 2022 год. В данный момент игра находится в раннем доступе, но 22 ноября в 12:00 МСК сервера закроют.

Дополнительное время разработчики планируют потратить на улучшение производительности Bloodhunt, на борьбу с читерами, улучшение игрового процесса и соревновательности. Кроме этого разработчики обещают несколько сюрпризов ближе к релизу игры.

 

Скриншот игры Bloodhunt

 

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