Bloodhunt не выйдет в этом году

9 декабря состоится трансляция The Game Awards 2021 – восьмая ежегодная церемония награждения достижений в игровой индустрии, ведущим которой выступает Джефф Кили. Сегодня же были названы номинанты...

Анонсированы номинанты The Game Awards 2021

ИГРЫ

Анонс Song of Nunu: A League of Legends Story

Вчера компания Riot Forge во время своей презентации анонсировала новую сюжетную игру во вселенной League of Legends под названием Song of Nunu: A League of Legends Story. В этом однопользовательском приключении вы выступаете в роли...