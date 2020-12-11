Анонс Evil Dead: The Game

Во время The Game Awards 2020 компания Saber Interactive анонсировала новую игру в серии Evil Dead, получившую название Evil Dead: The Game. Работая сообща в команде из четырех пользователей, вам предстоит выживать, исследовать, собирать лут, управлять своим страхом и собирать артефакты, чтобы закрыть брешь между мирами. Или же можно будет взять под свое управление могущественного Кандарийского Демона, чтобы охотиться за Эшем и его друзьями.

Вас ждет море крови, персонажи, локации юмор из знаменитой франшизы «Зловещие мертвецы», и, конечно же, актер Брюс Кэмпбелл. Релиз Evil Dead: The Game состоится в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.