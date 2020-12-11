НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
12311
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)

Анонс Evil Dead: The Game

Опубликовано: вчера, 04:09:54
Поделиться:  

Во время The Game Awards 2020 компания Saber Interactive анонсировала новую игру в серии Evil Dead, получившую название Evil Dead: The Game. Работая сообща в команде из четырех пользователей, вам предстоит выживать, исследовать, собирать лут, управлять своим страхом и собирать артефакты, чтобы закрыть брешь между мирами. Или же можно будет взять под свое управление могущественного Кандарийского Демона, чтобы охотиться за Эшем и его друзьями.

Вас ждет море крови, персонажи, локации юмор из знаменитой франшизы «Зловещие мертвецы», и, конечно же, актер Брюс Кэмпбелл. Релиз Evil Dead: The Game состоится в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.

Reveal Trailer
Вам также может быть интересно
Подробная геймплейная демонстрация Hitman III Студия IO Interactive опубликовала свежий трейлер Hitman III. В нем сделан своеобразный экскурс по геймплейным механикам, реализованным в грядущей игре. Пользователям рассказывают, что в третьей части перезапущенной франшизы Агент 47... Подробная геймплейная демонстрация Hitman III Оценки Cyberpunk 2077 Сегодня спало эмбарго на Cyberpunk 2077, и многие зарубежные издания опубликовали свои обзоры. От некоторых игра получила высший балл, но есть и более сдержанные мнения. Хвалят проект в основном за наличие интересных... Оценки Cyberpunk 2077
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 06:01:420Как выжить в мире Outriders вчера, 05:48:137Evil West – новый экшен от Flying Wild Hog вчера, 05:41:520Названа дата релиза HUMANKIND вчера, 05:24:118Тизер трейлер новой Mass Effect вчера, 05:09:440Season – отправляемся исследовать мир вчера, 05:09:091Состоялся анонс Ark II c Вин Дизелем вчера, 04:52:102Новый трейлер Returnal, раскрывающий дату выхода проекта
Новости игр
Как выжить в мире OutridersИГРЫ Как выжить в мире Outriders Во время The Game Awards 2020 был показан новый трейлер шутера Outriders от People Can Fly и Square Enix, релиз которого состоится 2 февраля 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One и PlayStation 4... Старт предзаказов и дата выхода Hood: Outlaws & LegendsИГРЫ Старт предзаказов и дата выхода Hood: Outlaws & Legends Стала известна дата выхода Hood: Outlaws & Legends – многопользовательского PvPvE проекта, разрабатываемого Sumo Digital для PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One и ПК. Пользователи, оформившие предзаказ... Тизер трейлер новой Mass EffectИГРЫ Тизер трейлер новой Mass Effect В день N7 в этом году BioWare объявила о том, что ветераны компании уже некоторое время трудятся над новой частью Mass Effect. Сегодня же появилась возможность немного заглянуть за завесу, так как во время The Game Awards 2020...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Геймплей трейлер Elite Dangerous: OdysseyCtrl + стрелка вправо