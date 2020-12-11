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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Геймплей трейлер Elite Dangerous: Odyssey

Опубликовано: вчера, 04:06:56
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Анонс дополнения Odyssey для Elite Dangerous состоялся в этом году, но в рамках The Game Awards 2020 разработчики представили трейлер с демонстрацией геймплея. Высадиться на планеты и поучаствовать в перестрелках можно будет уже в начале 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Odyssey представит игрокам планеты с поселениями, NPC в которых будут выдавать всевозможные контракты. Они потребуют как дипломатических умений, так и приведут к неминуемым сражениям. Кроме прямого боя, разработчики также обещают возможность скрытного устранения неприятелей.

Odyssey Gameplay Reveal Trailer
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