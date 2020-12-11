Старт предзаказов и дата выхода Hood: Outlaws & Legends

Стала известна дата выхода Hood: Outlaws & Legends – многопользовательского PvPvE проекта, разрабатываемого Sumo Digital для PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One и ПК. Пользователи, оформившие предзаказ, получат эксклюзивные бонусы и ранний доступ к игре с 7 мая 2021 года, за три дня до официального релиза, запланированного на 10 число.

Новый трейлер, показанный в рамках Game Awards, демонстрирует свежие кадры игрового процесса и различные особенности проекта. Собирайте команду разбойников и крадите сокровища у деспотичного правительства в темном и жестоком мире Средневековья.