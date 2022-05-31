Стратегия про альтернативные 20-е Iron Harvest получит большой апдейт с глобальной кампанией

Немецкая студия King Art Games, разработавшая самобытную стратегию в реальном времени Iron Harvest, поделилась новостями о будущем своей игры. Авторы анонсировали огромное бесплатное обновление, которое может выйти уже в июне.

Апдейт включает в себя кампанию, в которой боевые действия охватят всю планету. Предложенные сценарии отправят игрока на карту мира, где ему предстоит захватывать и отвоевывать у неприятелей территории. Впрочем, будет и возможность настроить сценарий на свой вкус. Соперниками игрока выступят фракции, возглавляемые ИИ, мультиплеер на данный момент режимом не предусмотрен.

Больше деталей разработчики обещают обнародовать ближе к релизу, а пока отмечают, что режим мировой кампании положительно повлияет на реиграбильность.

Iron Harvest вышла на ПК 1 сентября 2020 года, релиз на консолях состоялся осенью 2021-го. RTS отправляет игрока в альтернативную реальность 1920-х годов – сразу после завершения Первой мировой войны. Геймплей незатейлив и привычен любителям жанра, интереса добавил сеттинг, ведь по полям сражений бродят роботы, будто бы порожденные воображением фантастов начала 20-го века.