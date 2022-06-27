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roma911 Опубликовал roma911 0

ААА-экшен на Unreal Engine 5 от Tencent: анонсирована Code: To Jin Yong

Опубликовано: 10 час. 25 мин. назад, roma911
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Сегодня компания Tencent провела традиционную презентацию игр, на которой больше рассказала о своих проектах. Одним из них стала новая Code: To Jin Yong от студии Lightspeed Games, работавшей над PUBG Mobile и Apex Legends Mobile. В геймплейном ролике можно увидеть сражение двух героев, помимо мечей использующих и магию стихий.

Игра представляет собой ААА-экшен на движке Unreal Engine 5. В ее основе лежит творчество Цзиня Юна, который писал приключенческие романы в жанре уся – фэнтези, где ключевым компонентом является демонстрация восточных единоборств. В первую очередь авторы рассчитывают на популярность игры в Китае, где высоко ценятся произведения автора.

Дата релиза Code: To Jin Yong пока не известна, так же как и платформы, которые она охватит.

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