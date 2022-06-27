Максимум контента за одну цену: новые подробности релиза Persona 5 на PC

На официальном японском сайте франшизы Persona разработчики из Atlus рассказали о том, что войдет в состав пятой части для PC, Xbox One и Xbox Series X/S. По их словам, владельцы этих платформ со старта получат Persona 5 Royal со всеми вышедшими для нее DLC.

Что интересно, владельцы PS могут получить дополнения либо купив их отдельно, либо в составе набора стоимостью 60 долларов.

Всего к пятой части Persona вышло более сорока дополнений. Они добавляют в проект снаряжение и музыку из прошлых частей серии, уникальных персон и предметы, которые облегчают прохождение в первые часы игры.

Релиз Persona 5 Royal на PC и Xbox состоится этой осенью – 21 октября. В следующем году на эти платформы также выйдут Persona 3 Portable и Persona 4 Golden.