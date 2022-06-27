НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
40013
roma911 Опубликовал roma911 1
92Место:40 / 1664
Общая информацияНовости (15)Блоги (6)Видео (16)Скриншоты (14)Статьи (1)Гайды, коды (1)Геймарт (1)Похожие игры (5)Достижения

Максимум контента за одну цену: новые подробности релиза Persona 5 на PC

Опубликовано: вчера, 16:41:30
Поделиться:  

На официальном японском сайте франшизы Persona разработчики из Atlus рассказали о том, что войдет в состав пятой части для PC, Xbox One и Xbox Series X/S. По их словам, владельцы этих платформ со старта получат Persona 5 Royal со всеми вышедшими для нее DLC.

Что интересно, владельцы PS могут получить дополнения либо купив их отдельно, либо в составе набора стоимостью 60 долларов.

Всего к пятой части Persona вышло более сорока дополнений. Они добавляют в проект снаряжение и музыку из прошлых частей серии, уникальных персон и предметы, которые облегчают прохождение в первые часы игры.

Релиз Persona 5 Royal на PC и Xbox состоится этой осенью – 21 октября. В следующем году на эти платформы также выйдут Persona 3 Portable и Persona 4 Golden.

Announce Trailer – Xbox Series X|S, Xbox One, PC
Вам также может быть интересно
Capcom официально анонсировала Dragon’s Dogma 2 Компания Capcom в честь празднования 10-летия Dragon’s Dogma официально объявила о разработке второй части. Игрокам показали логотип сиквела, но никакой информации о дате выхода, платформах и других подробностей пока не сообщили... Capcom официально анонсировала Dragon’s Dogma 2 Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to Moria В линейке игр по «Властелину колец» появится новый «выживач» - в рамках презентации Epic Games Store была анонсирована игра The Lord of the Rings: Return to Moria. Авторы из Free Range Games описали «Возвращение в Морию» как... Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to Moria
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Нуб
CheshireSprt (уровень 1)7 час. 17 мин. назад
Весь в ожидании. В статье опечатка - "Atlas", заменить на "Atlus"
Игровые новoсти
10 час. 25 мин. назад0ААА-экшен на Unreal Engine 5 от Tencent: анонсирована Code: To Jin Yong вчера, 16:41:301Максимум контента за одну цену: новые подробности релиза Persona 5 на PC вчера, 12:20:551Скончался Берни Столар, повлиявший на развитие PlayStation и Sega 24.06.2022 21:28:580Представлен расширенный геймплейный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox 24.06.2022 20:42:292Разработчик Sonic Origins обвинил SEGA в провале сборника 24.06.2022 19:16:510Авторы Elden Ring близки к завершению разработки новой игры 24.06.2022 18:22:270Overwatch 2 полностью заменит первую часть в день выхода
Новости игр
Сражаемся на улицах Викторианского Лондона в новом трейлере Circus ElectriqueИГРЫ Сражаемся на улицах Викторианского Лондона в новом трейлере Circus Electrique Разработчики из Zen Studios совместно с издателем Saber Interactive представили новый трейлер Circus Electrique. Игра была анонсирована в конце прошлого года и разработчики называли ее смесью... Авторы Elden Ring близки к завершению разработки новой игрыИГРЫ Авторы Elden Ring близки к завершению разработки новой игры Глава From Software Хидетака Миядзаки заявил, что студия находится на финальной стадии разработки некого еще неанонсированного проекта. Сам Миядзаки выступает в качестве геймдиректора... Для Dead Cells вышло новое бесплатное дополнениеИГРЫ Для Dead Cells вышло новое бесплатное дополнение Студия Motion Twin объявила о выходе нового бесплатного дополнения Breaking Barriers для Dead Cells. Оно привнесет в игру более гибкую кастомизацию интерфейса и небольшую корректировку баланса. Теперь игроки могут...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Скончался Берни Столар, повлиявший на развитие PlayStation и SegaCtrl + стрелка вправо