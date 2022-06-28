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Nickless Опубликовал Nickless 0

Создатели Test Drive Unlimited анонсировали аркадные гонки по смурфикам Smurfs Kart

Опубликовано: 7 час. 15 мин. назад, Nickless
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Издательство Microids и разработчики из Eden Games при поддержке компании IMPS анонсировали аркадную гонку во вселенной смурфиков – Smurfs Kart.

 

 

Eden Games – французская студия, известная по созданию гоночных игр, в числе которых V-Rally и Test Drive Unlimited. Их новая игра исполнена в духе Mario Kart, со всеми сопутствующими атрибутами жанра: безумные гонки, яркие трассы, оружие и так далее. Авторы показали скриншоты, по которым можно оценить визуальный стиль игры.

Релиз Smurfs Kart ожидается этой зимой на Nintendo Switch. Дополнительные подробности будут опубликованы позже.

Напомним, в 2001 году уже выходили гонки на картингах в мире смурфов – Smurf Racer.

 

 

 

 

 

 

 

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