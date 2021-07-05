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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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7 минут геймплея ремейка System Shock

Опубликовано: 10 час. 34 мин. назад
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Nightdive Studios поделилась 7-минутной геймплейной демонстрацией грядущего ремейка легендарной System Shock. В ролике сначала показывается исследование коридоров космической станции. Главный герой ходит по разнообразным отсекам и ищет способ, как пробраться в нужную локацию. Окружение в игре прекрасно стилизовано – оно отсылает к научно-фантастическому антуражу с нотками ретро.

Еще в ролике продемонстрировали сражения с применением пистолета и электрической пушки. Среди врагов будут мелкие роботы-пауки, которые атакуют огнем. А еще на видео показано решение головоломок и преодоление пространственных препятствий.

Ремейк System Shock должен выйти до конца текущего лета на ПК, PS4 и Xbox One.

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