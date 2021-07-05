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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Красочный вступительный ролик Tales of Arise

Опубликовано: 8 час. 43 мин. назад
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Bandai Namco Entertainment и Bandai Namco Studios продолжают публиковать материалы по Tales of Arise. На этот раз они поделились вступительным роликом из грядущей JRPG.

На видео в основном показываются главные герои и остальные важные персонажи, которых игроки встретят во время прохождения. Часть из них станут соратниками главных героев – Алфена и Шион – и будут помогать в приключениях. Сражениям в ролике тоже нашлось место, хотя их демонстрация здесь сильно отличается от игровых битв.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Opening Animation
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 53 мин. назад
Ufotable, как всегда, выдали прекрасный визуал в опенинге, но подбор музыки очень так себе
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