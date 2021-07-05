Красочный вступительный ролик Tales of Arise

Bandai Namco Entertainment и Bandai Namco Studios продолжают публиковать материалы по Tales of Arise. На этот раз они поделились вступительным роликом из грядущей JRPG.

На видео в основном показываются главные герои и остальные важные персонажи, которых игроки встретят во время прохождения. Часть из них станут соратниками главных героев – Алфена и Шион – и будут помогать в приключениях. Сражениям в ролике тоже нашлось место, хотя их демонстрация здесь сильно отличается от игровых битв.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.