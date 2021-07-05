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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3

Слухи о GTA VI: Вайс-Сити и релиз не раньше 2024 года

Опубликовано: 10 час. 57 мин. назад, Sailas77
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

На протяжении последних полгода инсайдер Том Хендерсон, который специализируется на Call of Duty и Battlefield, делился небольшими подробностями Grand Theft Auto VI. А недавно он решил опубликовать более объемную порцию деталей. Информатор рассказал, что на релизе игру снабдят картой средних размеров, но позже ее будут менять и расширять с помощью дополнений.

События проекта разворачиваются в современной версии Вайс-Сити. Релиз GTA VI состоится не раньше 2024 года, так как игра все еще на ранней стадии разработки.

Слова Хендерсона подтвердили сразу два доверенных журналиста: Джейсон Шрайер и Энди Робинсон. Они сослались на собственные источники, так что в правдивости вышеупомянутых деталей почти не приходится сомневаться.

 

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Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)6 час. 15 мин. назад
все верно, сейчас и за год незачем забегать, бережем здоровье, играем в то что есть, но новая джета ожидаема))
Дезмонд
tunight (уровень 26)7 час. 32 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 05.07.2021 20:15:50
Неизвестно что вообще нас ждёт в будущем, увидим ли мы новую гта 6? Или же ковид 19 сожрёт людей и планету раньше? Если верить слухам игры и инсайдерам там всяким, и бла бла бла, то мы узнаем всё это в 2024 году.
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)10 час. 18 мин. назад
Рановато даете надежду, так сталкер 2 делался.
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