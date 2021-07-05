Слухи о GTA VI: Вайс-Сити и релиз не раньше 2024 года

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

На протяжении последних полгода инсайдер Том Хендерсон, который специализируется на Call of Duty и Battlefield, делился небольшими подробностями Grand Theft Auto VI. А недавно он решил опубликовать более объемную порцию деталей. Информатор рассказал, что на релизе игру снабдят картой средних размеров, но позже ее будут менять и расширять с помощью дополнений.

События проекта разворачиваются в современной версии Вайс-Сити. Релиз GTA VI состоится не раньше 2024 года, так как игра все еще на ранней стадии разработки.

Слова Хендерсона подтвердили сразу два доверенных журналиста: Джейсон Шрайер и Энди Робинсон. Они сослались на собственные источники, так что в правдивости вышеупомянутых деталей почти не приходится сомневаться.