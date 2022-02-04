Задания сюжетной кампании Company of Heroes 3

Компания Relic Entertainment выпустила новый дневник разработчиков стратегии в реальном времени Company of Heroes 3, который посвящен миссиям в режиме Кампании. Разработчики постарались сделать так, чтобы игрокам интересно было перепроходить сюжетные задания не зависимо от того, за какую фракцию они играют и каким отрядом управляют. Также в проекте представлена система рот, позволяющая пользователям по-разному подходить к геймплею, в зависимости от того, каким образом вы ее развили и какие навыки изучили.

Напомним, что релиз Company of Heroes 3 состоится в этом году на ПК. Точная дата пока не называется.