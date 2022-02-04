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Новый трейлер Dying Light 2 Stay Human с оценками журналистов

Опубликовано: 10 час. 14 мин. назад
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Компания Techland опубликовала новый трейлер экшена Dying Light 2 Stay Human, который уже сегодня станет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В ролике кадры геймплея сопровождаются мнениями журналистов о проекте. Также вы можете ознакомиться с нашим обзором.

Напомним, что Dying Light 2 Stay Human рассказывает об Эйдене Колдуэлле, который оказался в самом эпицентре боевых действий между группировками Города – последнем из крупных человеческих поселений. Благодаря тому, что герой заразился зомби-вирусом, он приобрел способности паркура, что помогут ему не только для перемещения по миру, но и в сражениях.

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