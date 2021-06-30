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Warhammer 40000: Space Wolf прибыл в семью Xbox

Опубликовано: 30.06.2021 13:22:18
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Пошаговая тактическая карточная игра Warhammer 40000: Space Wolf сегодня спустя несколько лет добралась до Xbox One, а также Xbox Series. Это была длинная дорога – в 2014 году проект дебютировал на iOS, в 2015 вышел на Android, в 2017 появился на ПК, в 2019 стал доступен на PS4 и в 2020 – на Nintendo Switch.

Напомним, что в Warhammer 40000: Space Wolf игрок возглавляет отряд Космических Волков, чтобы повести его в бой против приспешников Хаоса и Некронов. В сражениях необходимо используя карты для вывода на поле боя новых юнитов и улучшения уже имеющихся воинов. Кроме правильной расстановки подразделений, немаловажную роль в тактике принимает использование особенностей местности.

 

Скриншот игры Warhammer 40000: Space Wolf

 

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