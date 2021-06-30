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Remedy работает над спин-оффом Control

Опубликовано: 30.06.2021 10:13:01
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Remedy Entertainment и 505 Games объявили о том, что работают над многопользовательским спин-оффом Control, который носит кодовое название Project Condor. Проект будет сосредоточен на исследовании истории за пределами здания Федерального Бюро Контроля. Игра создается для ПК, PS5 и Xbox Series.

Микаэль Касуринен, директор франшизы, описал в своем блоге Control, как мир для множества историй, событий и персонажей, место, где происходит неожиданное, странное и экстраординарное. И история Джесси – это лишь малая часть этого мира. Также он признал, что история студии Remedy уходит корнями в однопользовательские игры, поэтому новое многопользовательское направление для Control может вызвать волну скептицизма. Он объяснил, что это будет сложная задача для компании, но команда Remedy хотела взяться за ее исполнение уже в течение некоторого времени.

Касуринен также заявил, что пройдет некоторое время, прежде чем новая игра будет должным образом раскрыта, но напомнил поклонникам Remedy, что студия уже работает над другими проектами, в том числе над однопользовательским режимом для популярного онлайн-шутера Crossfire. Помимо этого он упомянул, что в планах у компании находится новая высокобюджетная игра в мире Control. В прошлом году разработчики уже подтвердили, что один из их проектов будет связан как с Control, так и с Alan Wake.

 

Скриншот игры CONTROL

 

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