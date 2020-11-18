Вышло обновление «Новая сила» для War Thunder

Gaijin Entertainment объявила о релизе крупнейшего в истории военного онлайн-экшна War Thunder обновления под названием «Новая сила». Вместе с этим на PlayStation 5 и Xbox Series X/S вышла особая версия проекта, раскрывающая потенциал консолей нового поколения.

Теперь в War Thunder используется движок Dagor 6.0, благодаря чему игра получила визуальные улучшения на всех платформах. На PS5 и Xbox Series X проект работает в разрешении 4K при 60fps, а ПК-версия поддерживает технологию DLSS для видеокарт серии RTX. Кроме того, теперь поклонникам военной техники доступны линкоры, самолеты вертикального взлета и другое новое оружие, среди которого танки Т-90А и Leclerc S2.

«Новая сила» также добавила в War Thunder боевой пропуск, позволяющий получать призы за активное участие в боях и выполнение ежедневных и сезонных задач. В качестве наград игроков ждут не только камуфляжи и декораторы, но и премиум-техника. Заработанную с помощью боевого пропуска технику можно использовать самому, или продать другим игрокам через биржу.