НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
29622
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (5)Видео (5)Скриншоты (9)

Трейлер, посвященный ролевым особенностям Empire of Sin

Опубликовано: 8 час. 56 мин. назад
Поделиться:  

Студия Romero Games и издательство Paradox Interactive выложили новый трейлер тактической стратегии Empire of Sin. Ролик подробно рассказывает о многих особенностях игры.

Весомая часть видео посвящена 14 боссам, одним из которых пользователи будут управлять при прохождении. У каждого из них есть свои сильные стороны, полезные в боях или при ведении дел. В трейлере также рассказывается о вербовке соратников из числа самых отъявленных гангстеров Чикаго, способах устранения проблем и важности принятых решений.

Empire of Sin выйдет 1 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Game Pillars [RUS]
Вам также может быть интересно
Выход The Medium откладывается до следующего года Польская студия Bloober Team сообщила не самую радостную новость для тех, кто ожидал возможности поиграть в The Medium. Релиз проекта переносится с 10 декабря 2020 года на 28 января 2021 года... Выход The Medium откладывается до следующего года DIRT 5 – обзор Релиз DIRT 5 от Codemasters состоялся 6 ноября, и большинство игроков и критиков сошлись во мнении, что гонка получилась отличной – о чем свидетельствуют высокие оценки и теплые отзывы. Мы тоже получили возможность оценить новинку и готовы поделиться своими впечатлениями... DIRT 5 – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 56 мин. назад0Трейлер, посвященный ролевым особенностям Empire of Sin 9 час. 26 мин. назад0Трейлер пострелизной поддержки Immortals Fenyx Rising 9 час. 45 мин. назад1Геймплей Cyberpunk 2077 с Xbox One X вчера, 09:51:371Анонс сюжетного DLC для Trine 4: The Nightmare Prince 16.11.2020 21:05:490Трейлер к релизу World of Warcraft: Shadowlands 16.11.2020 20:05:370Immortals Fenyx Rising получит кроссовер с «Временем приключений» 13.11.2020 17:18:113Дата следующей демонстрации Cyberpunk 2077
Новости игр
Дата следующей демонстрации Cyberpunk 2077ИГРЫ Дата следующей демонстрации Cyberpunk 2077 Польская студия CD Projekt RED объявила дату проведения пятого выпуска Night City Wire — передачи, посвященной Cyberpunk 2077. Новый эпизод пройдет 19 ноября, начало – в 20:00 по МСК (19:00 по Киеву)... Анонс сюжетного DLC для Trine 4: The Nightmare PrinceИГРЫ Анонс сюжетного DLC для Trine 4: The Nightmare Prince Frozenbyte и Modus Games анонсировали новое DLC для платформера Trine 4: The Nightmare Prince под названием Melody of Mystery, которое добавит в игру новую главу сюжетной кампании. В ближайшее время дополнение... Анонс Mass Effect: Legendary Edition и новая часть в разработкеИГРЫ Анонс Mass Effect: Legendary Edition и новая часть в разработке Компания BioWare официально анонсировала ремастер-трилогию Mass Effect, слухи о которой ходили уже очень давно. Она выйдет под общим названием Mass Effect: Legendary Edition, куда войдет весь одиночный контент и дополнения...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер пострелизной поддержки Immortals Fenyx RisingCtrl + стрелка вправо