Трейлер, посвященный ролевым особенностям Empire of Sin

Студия Romero Games и издательство Paradox Interactive выложили новый трейлер тактической стратегии Empire of Sin. Ролик подробно рассказывает о многих особенностях игры.

Весомая часть видео посвящена 14 боссам, одним из которых пользователи будут управлять при прохождении. У каждого из них есть свои сильные стороны, полезные в боях или при ведении дел. В трейлере также рассказывается о вербовке соратников из числа самых отъявленных гангстеров Чикаго, способах устранения проблем и важности принятых решений.

Empire of Sin выйдет 1 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.