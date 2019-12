Студия Quantic Dream уже 12 декабря 2019 года выпустит PC-версию Detroit: Become Human в магазине Epic Games Store. Как оказалось, для комфортной игры на высоких настройках графики понадобится...

Опубликованы системные требования Detroit: Become Human

Студия Skydance Interactive разрабатывает сейчас новый VR-экшен The Walking Dead: Saints & Sinners, события которого разворачиваются во вселенной «Ходячие мертвецы». Сегодня девелоперы представили...

The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказов

Анонс дополнения Mandate of Heaven для Total War: Three Kingdoms

Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2

Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлер

Королевская битва The Darwin Project обзавелась более точной датой релиза

Как и было обещано, в рамках The Game Awards 2019 был показан весьма продолжительный трейлер ожидаемой многими геймерами игры Ghost of Tsushima. В видео можно взглянуть на весьма кровавый...

Ghost of Tsushima выйдет летом, новый трейлер с TGA 2019

В рамках DLC геймеры смогут поиграть за лорда Малуса Темного клинка, который возглавляет фракцию темных эльфов, а также за Мастера смерти Сникча, что представляет скавенский клан Эшин. Помимо новых героев, The Shadow & The Blade добавляет в игру уникальных юнитов, награды и небольшие сюжетные кампании.

Сегодня состоялась премьера дополнения The Shadow & The Blade для стратегии Total War: WARHAMMER II – об этом сообщили компания SEGA и студия Creative Assembly , представив тематический ролик.

Опубликован вступительный ролик One Punch Man: A Hero Nobody Knows

