Опубликован вступительный ролик One Punch Man: A Hero Nobody Knows

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

One Punch Man: A Hero Nobody Knows PS4 / XOne / ПК

Только что компания Bandai Namco поделилась вступительным роликом из своей новой игры One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Геймплейных кадров в видео нет. На фоне звучит музыка Freaking Out! ~Fukkatsu no Oi Punk~ от группы JAM Project.

В файтинге One Punch Man: A Hero Nobody Knows вам предстоит сражаться в битвах 3х3, собирая команды из популярных персонажей одноименного веб-комикса. Вы сможете играть не только за самого Сайтаму, но и за Геноса, Фубуки, Сверхзвукового Соника и других героев.

Премьера One Punch Man: A Hero Nobody Knows состоится 28 февраля 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.