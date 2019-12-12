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Rockstar добавила в GTA Online самое крупное ограбление

Опубликовано: 12.12.2019 18:03:26
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Компания Rockstar Games добавила сегодня в GTA Online крупнейшее ограбление в истории игры. Девелоперы заверяют, что геймерам предстоит совершить самое масштабное и сложное преступление, состоящее из обманных маневров, перестрелок и невероятно большого куша.

В этот раз целью виртуальных авторитетов станет казино Diamond, которое появилось в GTA Online еще летом в виде развлекательного центра. Как обычно, перед основной операцией нужно будет пройти специальные задания по подготовке. Если игроков раскроют, тогда им придется сражаться с охраной казино – в этом случае возможность завершить ограбление все равно останется.

The Diamond Casino Heist [RUS]
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