Rockstar добавила в GTA Online самое крупное ограбление

Компания Rockstar Games добавила сегодня в GTA Online крупнейшее ограбление в истории игры. Девелоперы заверяют, что геймерам предстоит совершить самое масштабное и сложное преступление, состоящее из обманных маневров, перестрелок и невероятно большого куша.

В этот раз целью виртуальных авторитетов станет казино Diamond, которое появилось в GTA Online еще летом в виде развлекательного центра. Как обычно, перед основной операцией нужно будет пройти специальные задания по подготовке. Если игроков раскроют, тогда им придется сражаться с охраной казино – в этом случае возможность завершить ограбление все равно останется.