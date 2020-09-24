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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Вступление и релизный трейлер Serious Sam 4

Опубликовано: 6 час. 9 мин. назад
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Студия Croteam и издательство Devolver Digital опубликовали релизный трейлер мясного шутера Serious Sam 4. В нем показывается, как один из монстров Ментала призывает человечество сдаться. А затем главный герой Сэм просит его заткнуться, и начинаются динамичные перестрелки. Кадры демонстрируют противостояния с разнообразными врагами и использование всяческого оружия.

Launch Trailer

Тем временем портал IGN опубликовал первые 13 минут прохождения проекта. Ролик содержит сюжетную завязку и масштабное сражение с монстрами, во время которого на экране показываются тысячи противников.

Serious Sam 4 уже доступна на ПК и в Google Stadia.

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